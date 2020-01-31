500. galibiyet

31.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:14

La Liga’da lider Real Madrid’i üç puan geride ikinci sırada takip eden Barcelona, dün akşam İspanya Kral Kupası’nın son 16 turunda La Liga’da sondan ikinci sırada yer alan Leganes ile karşılaştı. Nou Camp’taki mücadele Barcelona’nın mutlak üstünlüğü ve 5-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Lionel Messi, karşılaşmada takımının üçüncü ve beşinci gollerini atarken, bundan de önemlisi dünkü zaferle birlikte Barcelona kariyerinin tam 500. galibiyetini aldı.

Arjantinli süper yıldız, dün akşam attığı iki golün ardından bu sezon 23. maçında 19 golü bulmuş oldu. Messi, bu 19 golün yanı sıra bu sezon 10 da asist yaptı.

Leganes karşısında gelen galibiyet, Katalan ekibinin yeni teknik direktörü Qiuque Setien’le çıktığı dördüncü maçta alınan üçüncü galibiyetti. Setien’in tek mağlubiyeti, ligde geçtiğimiz hafta sonu Valencia deplasmanında 2-0’lık skorla gelmişti.