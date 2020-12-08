500 evde 2 bin kişiye karantina
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

500 evde 2 bin kişiye karantina

08.12.2020 17:36 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:40
500 evde 2 bin kişiye karantina

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde artan korona virüs vaka sayıları sonrası 500 evde oturan 2 bin kişi önlem amaçlı karantinaya alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde artan korona virüs vaka sayıları sonrası 500 evde oturan 2 bin kişi önlem amaçlı karantinaya alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde son zamanlarda artan korona virüs vaka sayıları sonrası yeni karantina kararları alındı. Alınan kararlar kapsamında ilçedeki 12'si merkez, 36'sı kırsal mahalle olmak toplam 48 mahalledeki 2 bin kişi önlem amaçlı karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar kapsamında sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından karantinaya alınan evlere karantina uyarılarını içeren yazılar asıldı. Güvenlik ekipleri de karantinaya alınan evlerin çevresinde önlem aldı.

Öte yandan karantinada bulunanların vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanırken, belediye ekipleri ise karantinaya alınan mahallelerde dezenfeksiyon çalışmaları yaptı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Antalya merkezli 4 ilde 94 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Antalya merkezli 4 ilde 94 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
'Kolombiya çetesi', otomobilin lastiğini patlatıp 253 bin 500 lirayı çaldı
'Kolombiya çetesi', otomobilin lastiğini patlatıp 253 bin 500 lirayı çaldı
Karantinayı ihlâl eden 2 kişi yurda yerleştirildi
Karantinayı ihlâl eden 2 kişi yurda yerleştirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cemal Hünal Demet Akalın Gonca Vuslateri Nesrin Cavadzade
Spor Samatta Ersun Yanal Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Silah Ankara Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 500 evde 2 bin kişiye karantina - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 17:48:33. #1.15#
title