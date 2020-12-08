500 evde 2 bin kişiye karantina

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde artan korona virüs vaka sayıları sonrası 500 evde oturan 2 bin kişi önlem amaçlı karantinaya alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde son zamanlarda artan korona virüs vaka sayıları sonrası yeni karantina kararları alındı. Alınan kararlar kapsamında ilçedeki 12'si merkez, 36'sı kırsal mahalle olmak toplam 48 mahalledeki 2 bin kişi önlem amaçlı karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar kapsamında sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından karantinaya alınan evlere karantina uyarılarını içeren yazılar asıldı. Güvenlik ekipleri de karantinaya alınan evlerin çevresinde önlem aldı.

Öte yandan karantinada bulunanların vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanırken, belediye ekipleri ise karantinaya alınan mahallelerde dezenfeksiyon çalışmaları yaptı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı