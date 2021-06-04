500 el sanatı görücüye çıktı

500 el sanatı görücüye çıktı Ordu'nun İkizce ilçesinde "1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla sergi açıldı.

500 el sanatı görücüye çıktı

ORDU - Ordu'nun İkizce ilçesinde "1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla sergi açıldı.

İkizce Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru yaklaşık 500 adet el sanatı, 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda açılan sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Yapılan kursların sonunda el emeği ürünlerin vatandaşların beğenisine sunulduğunu ifade eden İkizce Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Dönmez," 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası nedeniyle açılan sergimizin pandeminin etkisinin olduğunun farkındayız. Bizler de daha coşkulu ve daha dolu bir program yapmak istedik. 2020-2021 eğitim-öğretim süresi boyunca ilçemizin dört bir köşesinde açtığımız çeşitli kurslarda yapılan el emeği göz nuru ürünlerimizi sizlerin bugün beğenisine sunduk" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından kursiyerler tarafından hazırlanan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" pastası kesildi. Program serginin gezilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör