Kahramankazan'da 500 çiftçiye 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtıldı

Kahramankazan Belediyesince 500 çiftçiye, yüzde 50 hibe destekli 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtımına başladıKovid-19 tedbirleri kapsamında Güvenç Mahallesi'ndeki Salı Pazarı, Bocce Tesisi ve Kumpınar Kültür Merkezi'nde dağıtımlara devam edilecek.

Kahramankazan Belediyesince 500 çiftçiye, yüzde 50 hibe destekli 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtımına başladı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Güvenç Mahallesi'ndeki Salı Pazarı, Bocce Tesisi ve Kumpınar Kültür Merkezi'nde dağıtımlara devam edilecek.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaptığı açıklamada, iki yılda 2 milyon sebze fidesinin çiftçiyle buluşturduklarını söyledi.

Fide dağıtımının yüzde 50 hibe desteğiyle çiftçiye ulaştırdıklarını belirten Oğuz, "Derdimiz Kahramankazan, mücadelemiz Kahramankazan. Doğduğumuz bu güzel topraklara hizmet etmenin sancısını çekiyoruz. Çok mutluyuz, toprak can, toprak hayat, toprak üretim demek. Üretim olmazsa hayat durur, topraktan koparsak hayat durur. Bunun farkındayız ve onun için Kahramankazan Belediyesi olarak çiftçi ve üreticilerimize elimizden gelen desteği sonuna kadar vermeyi sürdüreceğiz." ifadesini kulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş