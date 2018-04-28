500 Büyük Hizmet İhracatçısı" Araştırmasına Başvuru Başladı

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması'nın" bu yılki başvuru süreci başladı.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda TİM'in ilk kez 2016'da gerçekleştirdiği "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması"nın üçüncüsü için başvurular alınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, firmaların başvurularını beklediklerini belirterek, "Hizmet ihracatı, ülkemizin net ihracatçı olduğu bir alan ve mutlaka Türkiye gündeminde olması gerekiyor. Bu yıl başvuru sayısını çok daha üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz. 2017 yılında yüzde 2,4 artış ile 4,8 trilyon dolara yükselen ve her yıl hızla gelişen hizmet ticaretinde ülkemiz için büyük fırsatlar var. Nitekim, 2017 yılında hizmet ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 17 artış ile 43,6 milyar dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl gerçekleştirilen araştırma kapsamındaki 500 firmanın 2016 yılında 18,5 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdiğini aktaran Büyükekşi, "Bu rakam Türkiye'nin hizmet ihracatının yüzde 49'una tekabül ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükekşi, son iki yılda başvuru sayısındaki artışla birlikte araştırmaya konu hizmet ihracat rakamının da arttığını belirterek, "Araştırmanın kapsamı her geçen yıl daha da genişliyor, ülkemizin toplam hizmet ihracatını yansıtma oranı düzenli olarak artıyor. Bu yıl katılımın artması sayesinde çalışmanın toplam içerisindeki oranını yüzde 50'nin üzerine taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Hizmet ihracatının önemi artıyor

Büyükekşi, hizmet ticaretinin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son yıllarda büyük bir ivme yakaladığına değinerek, şunları kaydetti:

"Son 10 yılda, küresel hizmet ihracatı tam iki katına çıkarak 4,8 trilyon dolar değerine ulaştı. Diğer bir ifadeyle, dünya genelinde yapılan toplam ticaretin dörtte birini hizmet ticareti oluşturuyor. Ülkemizin ise 2017 yılı toplam hizmet ihracatı 43,6 milyar dolar olurken, yaklaşık 20 milyar dolar fazla vererek net hizmet ihracatçısı konumunda bulunuyoruz. Özellikle turizmde, taşımacılıkta ve inşaat hizmetlerinde dış ticaret fazlası veriyoruz. Giderek önemi artan küresel hizmet ihracatından ülkemizin alacağı payı ve hizmet ihracatçılarının sayısını artırmak adına, bu yıl 24 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile müstakil bir Hizmet İhracatçıları Birliği'ni (HİB) kurduk. Hizmet İhracatçıları Birliği ile sektörün ihracat boyutuyla daha etkin bir şekilde temsil edileceğini düşünüyoruz. Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması ile de 2023 hedefleri doğrultusunda Türk hizmet sektörünün gelişiminin görülmesine, potansiyelinin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz."

TİM'in bu araştırması sayesinde firmaların hem kendi sektörü içerisindeki konumunu hem de genel sıralamasını ücretsiz olarak göreceğini kaydeden TİM Başkanı "TİM'in yayınları ve sosyal medya aracılığıyla şampiyonların başarı hikayelerini paylaşacağız. İlk 500 hizmet ihracatçısını sertifika ile ödüllendireceğiz. Katılımcı firmalara 'Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti ve Devlet Destekleri' ile ilgili eğitim vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye geneli ilk 10'a ve sektörlerin ilk 3'üne ödül verilecek

Büyükekşi, araştırmaya katılan firmalar arasında Türkiye genelinde ilk 10 firma ile sektörlerindeki ilk 3 firmaya ödül vereceklerini belirterek, "Firmalarımız araştırmaya 'http://www.tim.org.tr/tr/500.html' linki üzerinden online olarak başvuruda bulunabilir. Araştırmaya başvurular beyan usulü olacak ancak gerektiğinde destekleyici belgeler talep edilecek. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra başvuru süreci tamamlanacak" değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, araştırmaya başvurular söz konusu link üzerinden telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri, müteahhitlik hizmetleri, eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, turizm ve seyahat ile ilgili hizmetler, eğlence ve kültür hizmetleri, yolcu taşımacılığı hizmetleri, yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri, mali hizmetler ve diğer iş hizmetleri kategorilerinden yapılıyor.