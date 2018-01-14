500 Bine Yakın Venezuelalı Kolombiya'ya Kaçtı, BM Destek Verecek

– Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un "insani kriz" uyarısının ardından yaklaşık yarım milyon Venezuela vatandaşının ekonomik kriz nedeniyle Kolombiya'ya kaçmaya çalıştığı sığınmacı krizinde Kolombiya'ya destek önerdiklerini söyledi.

Hükümetinin tahminlerine göre ülke çoğu gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaçlarda kıtlık sebebiyle ülkesini terkeden 470 binden fazla Venezuelalının Kolombiya'ya geldi.

Pazar günü Bogota'da konuşan Guterres "Kolombiya Venezuela'dan kaçan yüzbinlerce insanın yarattığı etkiyle mücadele ediyor. Birleşmiş Milletler olarak bu insani krizde Kolombiya'ya tüm desteğimizi sunuyoruz" dedi.

Ülkede hükümet ve eski gerilla savaşçıları arasında da 52 yıldır devam eden ihtilaf konusunda barış sürecine destek vermek için Kolombiya'ya iki günlük bir ziyaret gerçekleştiren BM sekreteri Guterres tek çözümün barış olduğunu vurgulayarak "Silahlı çatışmanın mazereti olamaz. Barış kalkınma ve yoksulluk sorunlarının tek çözümüdür. Biz Kolombiya'da barış sürecine bağlılığımızı sürdürüyoruz" dedi.

Portekiz asıllı ve BM Mülteci Yüksek Komiserliği'nde çalışırken on yıl Kolombiya'da yaşamış olan Guterres açıklamasını Portekizce ve İspanyolca karışımı kuralsız bir dil olan Portuñol dilinde yapmayı seçti. - İstanbul