500 bin TL ödülle aranan terörist, Ağrı'da etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün Ağrı'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 'Terörden Arananlar Listesi gri kategoride yer alan ve 500 bin TL ödülle aranan, 'Piro Serhat' kod adlı Özer İnce olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün Ağrı'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 'Terörden Arananlar Listesi gri kategoride yer alan ve 500 bin TL ödülle aranan, 'Piro Serhat' kod adlı Özer İnce olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında, jandarmaya bağlı komando birlikleri tarafından operasyon düzenlendiği ve eylem hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 'Terörden Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer alan ve 500 bin TL ödülle aranan sözde Ağrı Dağı grup sorumlusu, 'Piro Serhat' kod adlı Özer İnce olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA