: 500 bin TL'lik hırsızlık yapan suç makinesi kadınlar yakalandı

25.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:36

Plastik kartlarla kapılarını açarak girdikleri evlerden 500 bin TL'lik hırsızlık yapan 4 kadın yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızların binaya girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Kadıköy ve Zeytinburnu'nda meydana gelen 6 ayrı hırsızlık olayı üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliğinin tespit edilmesinin ardından yakalama çalışması başlattı.

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, çalışmalar neticesinde 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek, Ebru U. (20), Ayşe Ç. (22), Kiraz Ç. (22) ve Deniz Ç. (26)'yi kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

KADIN HIRSIZLAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Gözaltına alınarak emniyete getirilen şüpheliler, Ebru U.'nun 28 suç kaydı ve 13 farklı suçtan aranması, Ayşe Ç'nin 16 suç kaydı ve 9 suçtan aranması, Kiraz Ç'nin 30 suç kaydı ve 2 suçtan aranması, Deniz Ç'nin ise 45 hırsızlık suç kaydı ve 6 suçtan hakkında aranmasının bulunduğu öğrenildi.

500 BİN TL'LİK HIRSIZLIK

Şüphelilerin plastik kart kullanarak girdikleri 6 ayrı evden 500 bin TL'nin üzerinde hırsızlık yaptığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Kiraz Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin bir binaya girdikleri, bir süre sonra aynı kapıdan çıkarak uzaklaştıkları görüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA

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