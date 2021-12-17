500 BİN TL'LİK DÖVİZ VE ZİYNET EŞYASIYLA YAKALANAN HIRSIZ TUTUKLANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

500 BİN TL'LİK DÖVİZ VE ZİYNET EŞYASIYLA YAKALANAN HIRSIZ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'da, bir evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan ve üzerinden yaklaşık 500 bin TL'lik döviz ile ziynet eşyası çıkan Yusuf Oruç, tutuklandı.

MUĞLA'da, bir evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan ve üzerinden yaklaşık 500 bin TL'lik döviz ile ziynet eşyası çıkan Yusuf Oruç, tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde oturan A.E., evindeki döviz ve ziynet eşyalarının çalınması üzerine polise başvurdu. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede hırsızlığı Yusuf Oruç isimli şüphelinin gerçekleştirdiği belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin otobüsle Fethiye'ye gittiği belirlendi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'yle irtibata geçilip, konuyla ilgili bilgi verildi. Polis, Nif Mahallesi yakınlarında otobüsü durdurup Oruç'un çantasındaki 4 bin 310 dolar, 17 bilezik, 10 Cumhuriyet altını, 4 yarım altın, 7 çeyrek altın, 2 Reşat altın, 2 yüzük, 1 çift küpe, 2 çift ayakkabı, 1 mont ve 2 cep telefonuyla yakaladı.

Öte yandan Oruç'un Menteşe ilçesinde farklı tarihlerde 5 evden hırsızlık olayının şüphelisi de olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Oruç tutuklandı.

500 BİN TL'LİK DÖVİZ VE ZİYNET EŞYASIYLA YAKALANAN HIRSIZ TUTUKLANDI

500 BİN TL'LİK DÖVİZ VE ZİYNET EŞYASIYLA YAKALANAN HIRSIZ TUTUKLANDI

500 BİN TL'LİK DÖVİZ VE ZİYNET EŞYASIYLA YAKALANAN HIRSIZ TUTUKLANDI

İstanbul Valiliği sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle şu ana kadar 22 kişinin öldüğünü duyurdu

İstanbul Valiliği sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle şu ana kadar 22 kişinin öldüğünü duyurdu

 BOŞ ARAZİDE KANLAR İÇİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

BOŞ ARAZİDE KANLAR İÇİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

 Mersin'de 'sahte içki' içen 3 arkadaştan 2'si zehirlendi, 1'i evinde ölü bulundu

Mersin'de 'sahte içki' içen 3 arkadaştan 2'si zehirlendi, 1'i evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title