500 bin TL değerindeki altını çalan şüphelileri JASAT yakaladı - Haberler
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500 bin TL değerindeki altını çalan şüphelileri JASAT yakaladı

500 bin TL değerindeki altını çalan şüphelileri JASAT yakaladı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ın İdil ilçesine bağlı Kırca köyünde bir evden 500 bin TL değerindeki altın ile bir miktar para çalan 3 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK'ın İdil ilçesine bağlı Kırca köyünde bir evden 500 bin TL değerindeki altın ile bir miktar para çalan 3 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, altınlar ve  para sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, İdil ilçesine bağlı Kırca köyünde 30 Aralık'ta bir evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yapılan araştırmada belirlenen şüpheli aracı tespit etmek amacıyla, 25 farklı güvenlik kamerasına ait 75 saatlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede tespit edilen araçta bulunan 3 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Yapılan  operasyonda şüphelilerden H.G. Mardin'de, A.K. ve H.K. de Şırnak'ta yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada çalınan altınlar ve 3 bin 600 TL ele geçirildi. Piyasa değeri 500 bin TL olan 5 altın bilezik, 1 tam altın, 6 çeyrek altın, 1,5 metre altın zincir kolye ve kolye ucu ile 2 altın bileklik, 1 çubuk kolye ve para sahibine teslim edildi. Ev sahibi, jandarmanın kısa sürede çalınan altınları bulmasına sevindiklerini belirterek, ekiplere teşekkür etti.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


500 bin TL değerindeki altını çalan şüphelileri JASAT yakaladı

500 bin TL değerindeki altını çalan şüphelileri JASAT yakaladı

Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Son Dakika Haberleri

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