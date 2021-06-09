Galatasaray'ın başkan adayları, 500 bin lira bağışta bulunarak GS TV'de program yapabilecek
Galatasaray Kulübü, olağan seçimli genel kurulda yarışacak başkan adaylarının 500 bin lira bağışta bulunmaları halinde GS TV ve YouTube üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabileceğini duyurdu.
Galatasaray Kulübü, olağan seçimli genel kurulda yarışacak başkan adaylarının 500 bin lira bağışta bulunmaları halinde GS TV ve YouTube üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabileceğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"17 Kasım 2020 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı gereği, Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yarışacak başkan adayları, kulübümüze 500 bin lira bağışta bulunmaları karşılığında Galatasaray Televizyonu'nda ve YouTube üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabileceklerdir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür