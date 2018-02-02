500 Bin Liralık Kablo Çalan Hırsızlar Yakalandı

Sivas'ta Nuri Demirağ Havaliman'ında nöbetçi kulübesinden 500 bin lira değerinde kablo çalan hırsızlar polis ekiplerince yakalandı.

15 Ekim 2017 tarihinde Nuri Demirağ Havalimanı'nda bulunan nöbetçi kulübelerinden yaklaşık 500 bin lira değerinde kablo çalındı. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 ay süren bir çalışma sonucu havalimanından kablo çalan M.E, E.Ç, Ş.K, H.D, R.Ç, A.U, O.Y adlı şüphelileri yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.,E.Ç. ve Ş.K. tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı. - SİVAS