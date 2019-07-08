500 bin liralık demir hırsızlığına dava açıldı

Kırşehir'de, çalıntı malzemelerle kurulan mandıra iddiasında 2 kişi hakkında dava açıldı.

Mucur İlçesinde A.K., ve N.K.,'ya ait mandıradan 50 tona yakın demir boru, 8 galvanizli çatı, 25 adet projektörü çalınması ve çalıntı malların satışı sonrası bilir kişi raporu ile dava açıldı. Şüpheli T.Y., ve İ.Y.,'ye ait mandırada yapılan aramalarda 19 adet çeşitli ebatlarda demir boruların kaynatılıp birleştirilerek kullanıldığı tespit edildi. Mucur İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadelerinde şüphelilerin üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Şüpheli T.Y., ve İ.Y., hakkında 'mala zarar verme, muhafaza altına alınmış mallara zarar verme, birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından dava açıldı. Çalıntı malların piyasa değerinin ise 500 bin lira olduğu tahmin ediliyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA