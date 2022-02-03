500 bin liralık altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı (2) - Haberler
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500 bin liralık altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı, Kadir Güneş - Güncel
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500 bin liralık altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı (2)

SOYGUN KAMERADAGaziantep'te 2 kardeşin tabanca kabzası ile kuyumcu dükkanının vitrin camını kırıp, 500 bin liralık altın çaldığı soygun, güvenlik kameralarına yansıdı.

SOYGUN KAMERADA

Gaziantep'te 2 kardeşin tabanca kabzası ile kuyumcu dükkanının vitrin camını kırıp, 500 bin liralık altın çaldığı soygun, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ayrıca iş yeri sahibi Alican Bulut'un da tabancasını çıkarıp soyguncunun peşinden koştuğu görüldü.


500 bin liralık altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı (2)

500 bin liralık altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

Gaziantep, Kuyumcu, Silah, Güncel, Haber

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