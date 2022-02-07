500 bin kaçak sigara makaron ele geçirildi - Haberler
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500 bin kaçak sigara makaron ele geçirildi

AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir iş yerinde 500 bin boş makaron, 2 sigara doldurma makinesi bulundu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir iş yerinde 500 bin boş makaron, 2 sigara doldurma makinesi bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Mahallesinde bulunan tütün satan bir işyerine baskın düzenledi.

İşyerinde yapılan aramada, 2 kompresör, 2 sigara doldurma makinesi, 500 bin boş makaron,5 bin 320 doldurulmuş makaron ve 110 kilogram kıyılmış tütün bulundu.

İşyeri sahibi işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

500 bin kaçak sigara makaron ele geçirildi

AA / Serkan Özcan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Sigara, Tütün, Güncel, Haber

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