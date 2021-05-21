500 araçlık konvoyla şampiyonluğu kutladılar
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500 araçlık konvoyla şampiyonluğu kutladılar

500 araçlık konvoyla şampiyonluğu kutladılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ordu'nun Ünye ilçesinde Beşiktaş'ın şampiyon olması nedeniyle 500 araçlık konvoy oluşturan taraftar grubu meşale ve sloganlar eşliğinde kutlama düzenledi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Beşiktaş'ın şampiyon olması nedeniyle 500 araçlık konvoy oluşturan taraftar grubu meşale ve sloganlar eşliğinde kutlama düzenledi.

Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, Ünye'de taraftarlarını sevindirerek şampiyonluk kutlaması yaptırdı. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Ekipleri tarafından İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda ekipler konvoya eşlik ederek muhtemel bir kazaya, sosyal mesafe ve taşkınlığa karşı uyarılarda bulundu. Bazı vatandaşlar evlerinin cam ve balkonlarına çıkarak ellerinde Türk bayrakları ve Beşiktaş bayrakları ile kutlamaya eşlik etti.

Taraftarlar yakılan meşale, sevinç sloganları sonrası toplu fotoğraf çektirmelerinin ardından dağıldı. - ORDU

500 araçlık konvoyla şampiyonluğu kutladılar
500 araçlık konvoyla şampiyonluğu kutladılar
500 araçlık konvoyla şampiyonluğu kutladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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