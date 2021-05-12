500 araç ile Kudüs'e destek konvoyu
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500 araç ile Kudüs'e destek konvoyu

500 araç ile Kudüs'e destek konvoyu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınamak için Bandırma'da destek konvoyu yapıldı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınamak için Bandırma'da destek konvoyu yapıldı.

Bandırma Ordu Caddesinden başlayan 500 araçlı konvoy şehir turu atarak Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıların kınanması ve Kudüs'e destek için düzenlenen konvoya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nda, ölen Filistinli vatandaşlara gıyabi cenaze namazı kılındı. STK'lar adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Kanver Şener, katil İsrail'in mutlaka hesap vereceğini ve Kudüs'ün özgürleşeceğini ifade etti.

Bandırma Cumhuriyet Meydanı önünde son bulan konvoyun ardından dua yapılarak basın açıklaması yapıldı. Bandırma Sivil Toplum Kuruluşları Birliği adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Kanver Şener, Her Ramazan ayının son Cuma günü Kudüs günü olarak programlar tertip edilmektedir. Siyonist Terör örgütü İsrail, Müslüman toplumun Kudüs meselesindeki hassasiyetinin tekrar tazelendiği bugünde kutsalımız olan Mescid-i Aksa'ya haince ve teröristçe saldırılar düzenlemekten çekinmemektedir. Bugün ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa, peygamberler şehri Kudüs ve bereketli Filistin toprakları işgal altındadır. Hz Ömer tarafından fethedilen ve asırlarca Eyyubiler, Selçuklular, Memlukler ve Osmanlı Ecdadlarımızın hadimliğinde kalan Kudüs; Museviler, Hristiyanlar ve Müslümanlar için esenlik yurdu olmuştur. Kudüs,1917'de İngiltere tarafından işgal edilmiştir. Avrupası ile ABD' si ile tüm Batı Siyonist terör devletinin kurulması için çalışmışlar ve 1948 yılında İsrail'i Filistin topraklarında kurmuşlardır. Ama şunu unutmasınlar ki işgalciler bu topraklara nasıl geldilerse öyle de gideceklerdir. Terör örgütü İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yapmış olduğu haince saldırıları kınıyor ve lanetliyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, verdikleri diriliş mücadelesinde onlarla birlikte saf tuttuğumuzu bir kez daha Bandırma Cumhuriyet meydanından ilan ediyoruz" diye konuştu.

Program basın açıklamasının ardından sona erdi. - BALIKESİR

500 araç ile Kudüs'e destek konvoyu
500 araç ile Kudüs'e destek konvoyu
500 araç ile Kudüs'e destek konvoyu
500 araç ile Kudüs'e destek konvoyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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