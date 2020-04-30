50 yıllık tiryakinin bacakları 'hibrit tedavi' ile kesilmekten kurtuldu
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50 yıllık tiryakinin bacakları 'hibrit tedavi' ile kesilmekten kurtuldu

50 yıllık tiryakinin bacakları 'hibrit tedavi' ile kesilmekten kurtuldu Ender yapılan hibrit tedavi yöntemiyle 71 yaşındaki hastanın bacakları ve hayatı kurtarıldı Denizli'de 50 yıl boyunca günde iki paket sigara için ve bu yüzden iki ayağını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan 71...

50 yıllık tiryakinin bacakları 'hibrit tedavi' ile kesilmekten kurtuldu
30.04.2020 15:09 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:16

50 yıllık tiryakinin bacakları 'hibrit tedavi' ile kesilmekten kurtuldu

Ender yapılan hibrit tedavi yöntemiyle 71 yaşındaki hastanın bacakları ve hayatı kurtarıldı

DENİZLİ - Denizli'de 50 yıl boyunca günde iki paket sigara için ve bu yüzden iki ayağını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan 71 yaşındaki hasta Türkiye'de ender yapılan 'hibrit tedavi' yöntemi ile hayata tutundu. Tedavi ile yaşlı adamın bacaklarındaki tıkalı damarlar açılarak, kesilmekten kurtuldu.

Denizli'de yaşayan 71 yaşındaki Yakup Kurt, 50 yıldır günde 2 paket sigara kullanınca iki bacağı da kesilme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. 5 yıl önce açık kalp ameliyatı olan Kurt, yaklaşık 2 yıldır yürüyememe, bacaklarda morarma, ayaklarda soğuma gibi şikayetler üzerine hastane aramaya başladı. Kurt, araştırmaları neticesinde 'Hibrit' yöntemini uygulayan ender hastanelerden biri olma özelliğini taşıyan Özel Denizli Tekden Hastanesi gelerek Opr. Dr. Burak Tamtekin'e başvurdu. Tamtekin, muayenelerinin ardından 50 yıllık sigara kullanıcısının 2 ayağında da damar tıkanıklığı olduğunu ve hibrit tedavi uygulanmasına karar verdi.

"Bu hastalığı tama yakın iyileştirme oranını çok yükseltir"

Özel Denizli Tekden Hastanesinde başarılı bir operasyon geçiren Yakup Kurt'un iki bacağı kesilmekten kurtuldu. Opr. Dr. Burak Tamtekin, hastası Yakup Kurt'un aktif sigara kullanıcısı olduğunu hatırlatarak, kendisinin tedavisinde hibrit yöntemini uyguladıklarını ifade etti. Hibrit tedaviyi bir hastada ikili ya da üçlü farklı yöntemle aynı hastalığı tedavi etme şekli olarak ifade eden Dr. Tamtekin, "İlk önce hastamıza bir bacak anjiyosu yaptık. Bacak anjiyosunda bir bacağındaki darlıkların balon ve stende uygun olduğunu, diğer bacağındaki darlığın ise tıkalı olup açık ameliyata uygun olduğunu gördük. Öncelikle anjiyoda balonla uygun olan damarı açtık ve o bacak gayet iyi oldu. Daha sonra beklemeden ertesi günde diğer bacağını kasıktan dize kadar 5'er santimetrelik kesiler yaparak oraya canlı bir grefle by-pass operasyonu yaptık. Hibrit tedavisi bir hastalıkta yöntem değiştirme tedavisidir. Belli bir yere kadar bir yöntemle gelip ondan sonra diğer yönteme geçme tedavisidir. Bu hastalığı tama yakın iyileştirme oranını çok yükseltir. Bir yere kadar gelip bundan sonra bir şey yapamıyoruzu iptal eden bir yöntemdir" diye konuştu.

"Hasta bir ya da ikinci gününde taburcu edilir"

Hibrit tedavinin en güzel yanlarından birinin hastanın çabuk iyileşip taburcu sürecini kısaltmak olduğunu vurgulayan Dr. Tamtekin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Tabi hibrit tedavi için ekipmanların, şartların ve kliniğin uygun olması gerekiyor. Uygun bir anjiyo laboratuvarı olması gerekiyor, ameliyathane ve malzemelerin uygun olması gerekiyor. Şimdi Yakup amcanın bir tarafındaki damarı ilaçla balonla diğer ayağındaki damarı da biyolojik gref dediğimiz yarı suni yarı canlı damarla by-pass yapılarak açılmış oldu. Böylece her iki bacağındaki damar tıkanıklığını farklı yöntemlerle açmış olduk. Hibrit tedavinin bir diğer güzel sonucu da hastanede kalım süresini çok azaltır. İki tedavi aynı anda yapılır. Hasta bir ya da ikinci gününde taburcu edilir. Bu ayrı ayrı yapılacak olsaydı. He ikisi içinde hastanede ayrı ayrı yatış gerekirdi. Ama ikisi aynı anda halledildiği için hastamız taburcu olacak. Şu anda yürüyor, beslenmesi gayet iyi. Ayağında kontrolleri yaptık damar atımları gayet güzel."

"2 senedir zorlukla yürüyordum"

İki ameliyat olduğunu ve şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek korona virüs korkusunu hastanedeki dezenfeksiyon çalışmalarının ardından yendiğini belirten Yakup Kurt ise, "2 senedir zorlukla yürüyordum. Özel Denizli Tekden Hastanesine geldim. Burada muayene oldum. Muayeneden sonra ameliyat olmam gerektiğini söylediler. By-pass oldum, bir ayağım da açık ameliyat oldu. Allah'a şükür şimdi durumum iyi, doktorumuz Burak beye çok teşekkür ediyorum. Ortamı temiz gördüm. Allah razı olsun. Virüs nedeniyle korkumuz vardı. Allah'a şükür öyle bir durum olmadı" ifadelerini kullandı.

Hastane personeli ve doktorların ilgi ve alakasından memnun olduklarını dile getiren Yakup Kurt'un oğlu Bünyamin Kurt, "Bütün çalışan Özel Denizli Tekden Hastanesi personeline ve doktorlarımızın ellerine sağlık, çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

50 yıllık tiryakinin bacakları 'hibrit tedavi' ile kesilmekten kurtuldu

Kaynak: İHA

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