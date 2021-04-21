Kendir ipi satarak 50 yıldır ailesini geçindiriyor

Kendir ipi satarak 50 yıldır ailesini geçindiriyor Şanlıurfa'da yarım asırlık kendir aşkı Şanlıurfa'da yarım asırlık kendir mesleğini sürdüren Mahmut Beden, kaybolmaya yüz tutmuş mesleğiyle birlikte zamana direniyor.

Kendir ipi satarak 50 yıldır ailesini geçindiriyor

Şanlıurfa'da yarım asırlık kendir aşkı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yarım asırlık kendir mesleğini sürdüren Mahmut Beden, kaybolmaya yüz tutmuş mesleğiyle birlikte zamana direniyor.

Şanlıurfa'nın tarihi kapalı çarşısında kaybolmaya yüz tutmuş dede mesleğini sürdüren 66 yaşındaki Mahmut Beden, mesleğini zor şartlar altında sürdürüyor. Çadır kurmada, yük bağlamada, kuyulardan su çekmede, Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların bağlanılması gibi bir çok meslekte kullanılan kendir iplerini, tarihi kapalı çarşıda küçük bir dükkanda sergileyen Beden, pandemiden dolayı kendir ipine rağbetin azaldığını belirtti. Mesleği icra etmek isteyen elemanın olmadığını, eskiden 5 kişi tarafından yapılan şimdilerde ise makine imalatıyla üretimlerin olduğundan dolayı mesleğin öldüğünü belirten Beden, "Kendircilik mesleği öldü. Eskiden iyiydi. Şimdi koyun kalmadı hayvancılık kalmadı, çadır kalmadı, kuyu kalmadı, ekmek parası kazanamıyoruz ama mecburiyetten yapıyoruz. Bu saatten sonra başka bir iş yapamıyoruz. Eskiden bu kendirleri biz babamızla bükerdik. Şimdi büken yok, hep hazır fabrika ürünü, naylon. Bizim yaptıklarımız ham iplerden yapılma biz ham ipleri alıp evde kendimiz büküyorduk. Şimdi yapan kalmadı. Çünkü bir geleceği yok. Eskiden dördüncü aya girdiğimizde vatandaşlar çadır kurmaya, göçer giderlerdi. Her bir çadır için 15 ile 20 ton kendir ipliği satardık. Kuyulardan su çekilmesi için satardık, oda kalmadı, 6'ıncı ayda saman yükleme olurdu onlara satardık o da bitti, deve çetesi kalmadı. Şimdi her şey makineleşti, o yüzden bizim kendir işi de bitti. Ben bu mesleği tam 50 yıldır yapıyorum. 5 çocuğum vardı bu meslekle onları evlendirdim. Allah kısmet etti hacı farzımızı da yaptım geldim. Çok şükür kimseye bir ihtiyacımızda yok, muhtaçta değiliz. Bu bir kültür işi bir meslektir ama onu öldürdük, biz öldürdük. Bu kültürün tabi yaşatılmasını istiyorum. Burada çırak olmuyor. Bu gün bir top kendiri bükmek için 5 kişi lazım. 4 kişi elleriyle çekecek, bir kişi çevirecek. O işi de istediği parayı almadı mı, doymadı mı gelip yapmaz ki adam. Bunları biz kilo ve metre ile satıyoruz. En uygunu iplerin fiyatı, 15 lira en pahalısı da 35 liradır. Pandemi nedeniyle her şeye zam gelince bizim kendirlere de de zam yapıldı. İpler geçen yıl 12 liraydı, bu yıl 35 liradır. Bu mesleği yapan zaten iki kişi kaldık, ben ve amcaoğlu yapıyoruz. Biz de bitirdik mi bizden sonrakiler zor yapar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ