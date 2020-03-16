50 yıllık eşini böbreğiyle hayata bağladı
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Gümüşhane, Hollanda, Antalya, Güncel

50 yıllık eşini böbreğiyle hayata bağladı

Gümüşhane'de yaşayan Bekir Cebeci, 50 yıllık hayat arkadaşı Asiye Cebeci'ye böbreğini vererek onun sağlığına kavuşmasını sağladı.

16.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:18
50 yıllık eşini böbreğiyle hayata bağladı

Gümüşhane'de yaşayan Bekir Cebeci, 50 yıllık hayat arkadaşı Asiye Cebeci'ye böbreğini vererek onun sağlığına kavuşmasını sağladı.


Gümüşhane'de 55 yıl önce tanışan, 50 yıl önce de evlenen 73 yaşındaki Bekir ile 70 yaşındaki Asiye Cebeci çifti, yıllarca Hollanda'da yaşadı. Evliliklerinden üç çocukları olan çift, beş yıl önce memleketlerine yerleşti.


Yaklaşık 40 yıldır tek böbrekle yaşamını sürdüren Asiye Cebeci'ye doktorlar böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Asiye Cebeci'ye Antalya'daki özel bir hastaneye eşinden alınan böbrek başarıyla nakledildi.

"Dünya durdukça, benim yanımda oldukça hep onu seveceğim"

Emekli öğretmen Bekir Cebeci, AA muhabirine, 55 yıl önce öğretmen okulunda öğrenciyken gördüğü eşine aşık olduğunu, çok mutlu ve huzurlu bir evlilik yaşamları olduğunu söyledi.

Eşinin rahatsızlığına çok üzüldüğünü aktaran Cebeci, ona sadece kalbini değil, böbreğini de verdiğini dile getirdi.

Sağlık durumlarının iyi olduğunu vurgulayan Cebeci, "Eşimi çok seviyorum. Onu kaybetmek istemiyorum. Eşimle birlikte yaşamak için gerekirse tüm organlarımı veririm. Böbreğimi verdim, yeter ki canı sağ olsun. Dünya durdukça, benim yanımda oldukça hep onu seveceğim." diye konuştu.

Cebeci, herkese organ bağışı çağrısında bulundu.


Asiye Cebeci ise yıllardır böbrek rahatsızlığıyla yaşamını sürdürdüğünü, hastalık süresince eşinin de kendisiyle aynı acıları yaşadığını ifade etti.

Eşine böbreğini verdiği için minnettar olduğunu belirten Cebeci, "Eşim benim her şeyim. Onun sayesinde sağlığıma kavuştum. Çok şükür şimdi iyiyim. Allah ondan razı olsun." dedi.

Kaynak: AA

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Manşet

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