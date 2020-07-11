50 yıllık dut ağacını sökülmekten kurtardılar Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapılan bir inşaatın temel kazısı sırasında arsanın kenarındaki 50 yıllık dut ağacı demirden bir halka yardımıyla yan binanın bahçe çitine kaynaklanarak sökülmekten kurtarıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapılan bir inşaatın temel kazısı sırasında arsanın kenarındaki 50 yıllık dut ağacı demirden bir halka yardımıyla yan binanın bahçe çitine kaynaklanarak sökülmekten kurtarıldı. İslahiye ilçesinde Dervişpaşa Mahallesi ile Cevdetpaşa Mahallesi arasında başlanan bir inşaatın temel kazısı sırasında arsanın kenarındaki 50 yıllık dut ağacı, yandaki binanın sahibinin desteğiyle bahçe çitine bağlandı. Dut ağacı inşaat firması tarafından demirden halkalarla bahçe çitine kaynaklanınca devrilmekten ve sökülmekten kurtarılmış oldu. Ağacın sökülmekten kurtarılması mahalle sakinleri ve çevreden geçenlerce memnuniyetle karşılandı. Kaynak: AA