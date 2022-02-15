50 yıllık çiftlere 14 Şubat hediyesi

Körfez Belediyesi, 14 Şubat'ta evliliklerinde 50 yılı dolduran çiftlere sürpriz yaptı. Belediye ekipleri çiftlerin hem sevgililer günlerini kutladı hem de hediye takdim etti.

Körfez Belediyesi, 14 Şubat'ta evliliklerinde 50 yılı dolduran çiftlere sürpriz yaptı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında çiftlerin kapılarını çalan ekipler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Başkan Şener Söğüt'ün hediyesini takdim etti. Ziyarette, renkli görüntüler de vardı. Ziyaret ve hediyeden dolayı mutlu olan çiftler, Başkan Şener Söğüt'e ve Körfez Belediyesi'ne ince düşüncelerinden dolayı teşekkür etti. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel