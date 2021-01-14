50 yıllık çam ağacı rüzgara dayanamadı
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50 yıllık çam ağacı rüzgara dayanamadı

14.01.2021 15:04 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:14
50 yıllık çam ağacı rüzgara dayanamadı

50 yıllık çam ağacı rüzgara dayanamadı?TOKAT'ta dün etkili olan fırtınada Plevne Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan 50 yıllık sedir çam devrildi.

50 yıllık çam ağacı rüzgara dayanamadı

?TOKAT'ta dün etkili olan fırtınada Plevne Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan 50 yıllık sedir çam devrildi. Ağacın devrilme anı kameraya yansıdı. Plevne Anadolu Lisesi Müdürü Ülkü Taşar,  devrilen ağacı Tokat Belediyesine teslim edileceğini ve ihtiyaçlı ailelerin kışlık yakacaklarında kullanılacağını söyledi.

Dün kent genelinde başlayan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 50 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle, Plevne Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan 50 yıllık sedir çam ağacı devrildi. Sedir çam ağacının devrilme anı ise okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda can kaybı yaşanmazken, bahçe duvarlarında zarar oluştu. 

Plevne Lisesi Okul Müdürü Ülkü Taşar, "Okulumuzun 50 yıllık sedir ağacı devrildi. Okulumuz ile özdeşleşmiş ağaçtı. Diğer ağacımız duruyor. Bizi sevindiren olay bir can kaybına sebep olmaması kovid tedbirleri kapsamında okulumuzda öğrencimiz yok idi. Okul duvarımızda hafif çapta bir zararımız var. Ağacımız Tokat Belediyemize teslim ederek, fakir ailelerin kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak üzere vereceğiz" dedi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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