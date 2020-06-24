50 yıllık binanın kolonlarının su gideri boruları için delinmesine tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

50 yıllık binanın kolonlarının su gideri boruları için delinmesine tepki

İZMİT'te, 50 yıllık olan 4 katlı binanın bodrum katında çalışma yapan müteahhit firma işçileri, su giderleri için taşıyıcı 3 kolonu deldi.

50 yıllık binanın kolonlarının su gideri boruları için delinmesine tepki
24.06.2020 12:24 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:28

İZMİT'te, 50 yıllık olan 4 katlı binanın bodrum katında çalışma yapan müteahhit firma işçileri, su giderleri için taşıyıcı 3 kolonu deldi. Binada dükkanı bulunan Hüsnü Tanrıkulu, 17 Ağustos 1999 depremini geçirmiş yapının kolonlarının delindiğini, bu nedenle korktuklarını söyledi.

Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın bodrum katına dükkan yapılması için bir süre önce çalışma başlatıldı. Tramvay yolu kenarında bulunan 50 yıllık binanın bodrum katında kazı yapan müteahhit firma işçileri, su giderleri için zemindeki taşıyıcı 3 kolonu deldikten sonra içinden plastik boruları geçirdi. Binada oturanlar ise duruma tepki gösterip, İzmit Belediyesi ve kurumlara şikayette bulundu.  

'BURASI DEPREM BÖLGESİ'Binanın zeminde katında iş yeri bulunan Hüsnü Tanrıkulu, yapının kolonlarının su gideri için delindiğini belirterek, "Burası 50 yıllık bir bina. Burayı alan dükkan sahibi kazı çalışması yaptı ve kazı çalışmasında kolonları deldi. 4-5 aydır savcılığa, belediyelere suç duyurusunda bulunmama rağmen buranın bu şekilde bırakılması acı verici. Dükkan yapılmak için kazılmıştı. Bu bina 50 yıllık bir bina ve burası deprem bölgesi. Buna rağmen kolonlar böyle delindi. Bu duyarsızlığı hiçbir kurumun gelip buraya incelememiş olması acı verici" dedi.Binada eskiden su giderlerinin kolonlara asılı olduğunu söyleyen Tanrıkulu, "Şimdi kolonları delerek boruları içeri soktular. Bunu yaptılar ben de suç duyurusunda bulundum ama henüz bir müdahale eden olmadı. Burası 17 Ağustos depremini yaşayan bir kent. Binamıza ortalama her gün yaklaşık 500 kişi geliyor ve ofisler ile iş yerlerini ziyaret ediyor. Bizler tedirginiz, korkarak yaşıyoruz, korkmamak mümkün değil. Bu kolonların delinmesi ve yapılan bu duyarsızlık insanı tedirgin etmekte" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti Haber
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor Haber
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir
Kirveler arasında çıkan kavgada bir kişi kalp krizinden hayatını kaybetti
Kirveler arasında çıkan kavgada bir kişi kalp krizinden hayatını kaybetti
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun 'Saygı Öztürk'ten özür dile' çağrısına yanıt verdi
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
Son Dakika: 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananların ücretleri iade edilecek
Son Dakika: 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananların ücretleri iade edilecek
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten...
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada
Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada
Geçmişte çok para ettiği için peşine düşülen böcek, vatandaşın evine girdi
Geçmişte çok para ettiği için peşine düşülen böcek, vatandaşın evine girdi
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Adnan Menderes Berat Albayrak Süleyman Soylu Fahrettin Koca Binali Yıldırım
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Safiye Soyman Kerimcan Durmaz
Spor Falcao Adem Büyük Fatih Terim Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Daha Fazla Su Sel Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: 50 yıllık binanın kolonlarının su gideri boruları için delinmesine tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 12:29:15. #1.14#
title