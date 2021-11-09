50 yıllık atıl okulu dönüştürüp hizmete açtılar

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'in Ahlat ilçesine bağlı Taşharman köyündeki atıl durumdaki 50 yıllık okul, bir grup gönüllü öğretmenin geliştirdiği proje ile onarılıp, Geri Dönüşüm malzemeleri ile sosyal alanı bulunan bir anaokuluna çevrildi. Okul, Vali Oktay Çağtay'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Tatvan ilçesindeki değişik okullarda görev yapan 24 öğretmenden oluşan Renkli Rüyalar Grubu, Ahlat ilçesine bağlı Taşharman köyündeki atıl durumdaki 50 yıllık okulu onarıp, anaokuluna çevirdi. Kütüphane ile spor salonuna da sahip okul, geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak öğretmenlerin kendi imkanlarıyla yapıldı. Okula Renkli Rüyalar Grubu'nun Onursal Başkanı Asım Kardoğan'ın anne ve babası Halime ve Zeki Kardoğan'ın adı verildi.

Gönüllü öğretmenlerden Betül Birbilen ise atık malzemelerle 50 günlük bir çalışmanın sonucunda okulu eğitim-öğretime açtıklarını söyledi. Vali Çağatay ve beraberindekiler okulda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra okulun ilk hali ve yapılan çalışmalarla ilgili sinevizyon gösterimini seyredildi.