50. yılını kutlayan Davos Zirvesi hakkında bilmeniz gerekenler

18.01.2020 09:13 | Son Güncelleme: 18.01.2020 09:13

Dünya liderleri, şirket yöneticileri, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre'de buluşuyor.



Davos kasabası bu yıl 21-24 Ocak tarihlerinde 50. yıl dönümünü kutlayacak olan zirvede misafirlerini ağırlayacak. Peki geçmişten günümüze Davos ne anlama geliyor, gündemde hangi konular olacak? Zirveyle ilgili bilmeniz gerekenleri derledik. Euronews.com'da Görüntüle