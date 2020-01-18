50. yılını kutlayan Davos Zirvesi hakkında bilmeniz gerekenler
Haberler » Dünya » 50. yılını kutlayan Davos Zirvesi hakkında bilmeniz gerekenler - Haberler

50. yılını kutlayan Davos Zirvesi hakkında bilmeniz gerekenler

Bu yıl 50. yıl dönümünü kutlayacak olan Davos Zirvesi 21-24 Ocak tarihlerinde Davos kasabasında yapılacak. Peki geçmişten günümüze Davos ne anlama geliyor, gündemde hangi konular olacak?

18.01.2020 09:13 | Son Güncelleme: 18.01.2020 09:13
50. yılını kutlayan Davos Zirvesi hakkında bilmeniz gerekenler

Dünya liderleri, şirket yöneticileri, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri Dünya Ekonomik Forumu için 'de buluşuyor.


Davos kasabası bu yıl 21-24 Ocak tarihlerinde 50. yıl dönümünü kutlayacak olan zirvede misafirlerini ağırlayacak. Peki geçmişten günümüze Davos ne anlama geliyor, gündemde hangi konular olacak? Zirveyle ilgili bilmeniz gerekenleri derledik. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri