61 yaşında yaptığı yemenileri bir çok ülkeye ihraç ediyor
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61 yaşında yaptığı yemenileri bir çok ülkeye ihraç ediyor

16.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:17
61 yaşında yaptığı yemenileri bir çok ülkeye ihraç ediyor

61 yaşında yaptığı yemenileri bir çok ülkeye ihraç ediyor 50 yıldır yemenicilik mesleğiyle uğraşıyor Gaziantep'te yaşayan 61 yaşındaki Mikail Tekin, 50 yıldır ürettiği yemenileri dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyor.

61 yaşında yaptığı yemenileri bir çok ülkeye ihraç ediyor

50 yıldır yemenicilik mesleğiyle uğraşıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 61 yaşındaki Mikail Tekin, 50 yıldır ürettiği yemenileri dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyor.

11 yaşındayken abisinin yanında çıraklıkla başladığı yemenicilik mesleğini yarım asırdır devam ettiren Mikail Tekin, ABD, İsviçre, İngiltere, Almanya ve Fransa'ya yemeni ihracatı yapıyor. İşini severek yaptığını ifade eden 61 yaşındaki Tekin, gündemi takip ederek her geçen gün kaliteli bir şekilde yemeni yaptıklarını söyledi.

"Yaptığın işi seveceksin biz işimizi seviyoruz"

50 yıldır yemenicilik işiyle uğraşan Mikail Tekin, "Yaklaşık 49-50 yıldır ayakkabı sektörünün içindeyiz. Yemeni işine ağabeyimin yanında çıraklıkla başladım. Ondan sonra ayakkabı sektöründe devam ettik. Yemeni, sağlıklı, deri ve köseleden oluşan ve el emeği olan bir ayakkabıdır. Bundan 600-700 yıl önce Yemen'de Yemenli Ekber Usta'nın ayağa giymek için icat ettiği bir ayakkabı türüdür. Bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz. İçi kuzu derisi, dışı dana derisi veya keçi derisi, altı manda derisi yine içi de manda derisi olarak yapılıyor. Koku ve ter yapmaması için bu şekilde üretiliyor. Diğer ayakkabılardan farkı, doğal olması şu gördüğümüz yemeninin yüz deri kısmında tabak boyası var. İçindeki astarında, tabanındaki köselede, alttaki köselede kimyasal hiçbir şey yoktur. Yaptığın işi seveceksin biz işimizi seviyoruz" dedi.

"Yemeniyi yurtdışına ihracat ediyoruz"

Yaptığı yemenileri yurtdışına ihraç ettiğini ifade eden Tekin, "Günün yemenisini yapıyoruz, günün yemenisi için ne kalite gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Tüketici gönül rahatlığıyla bu yemenileri giyebilir, yazın sıcağında serinletir. Özel ayak boyunda yapıyoruz, özel sipariş alıyoruz. Özellikle yurt dışından sipariş alıyoruz. Bu pandemi döneminde bizi rahatlatan, çalıştıran da yine yurtdışı siparişlerimiz oldu. Yoksa iç piyasa da iş yapmadık. Yemeniyi yurtdışına ihracat ediyoruz. Özellikle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Amerika, İsviçre, İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkeler yemeniyi hem tanıyor hem de tüketiyor" diye konuştu.

61 yaşında yaptığı yemenileri bir çok ülkeye ihraç ediyor
61 yaşında yaptığı yemenileri bir çok ülkeye ihraç ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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