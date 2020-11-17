50 yıldır tezgahında kilim dokuyor
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50 yıldır tezgahında kilim dokuyor

17.11.2020 08:01 | Son Güncelleme: 17.11.2020 08:05
50 yıldır tezgahında kilim dokuyor

BARTIN'da, 50 yıldır tezgahında kilim dokumacılığı yapan Hasan İlişik (67), mesleğini son anına kadar sürdürmek istediğini söyledi.

BARTIN'da, 50 yıldır tezgahında kilim dokumacılığı yapan Hasan İlişik (67), mesleğini son anına kadar sürdürmek istediğini söyledi. 

Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan kilim dokumacılığını 50 yıldır yapan Hasan İlişik, Tuna Mahallesi'ndeki 4 metrekarelik dükkanında mesleğini sürdürmeye çalışıyor. 17 yaşındayken Gaziantep'ten gelen kilim dokumacılarının yanında mesleği öğrendikten sonra kendine dükkan açan İlişik, küçük iş yerindeki tezgahında her türlü zorluğa rağmen kilim dokumaya devam ediyor. Teknolojinin gelişmesiyle makinelerle dokunan kilim ve halıların vatandaşlar tarafından rağbet gördüğü şu günlerde el dokuması kilimin önemini bilenler, az da olsa sipariş vermeye devam ediyor. 

'ÇIRAK BULMAKTA ZORLANIYORUZ'50 yıldır mesleği her türlü zorluğa rağmen sürdürdüğünü belirten Hasan İlişik, "Her şeyin zorluğu olduğu gibi bunun da çok zorluğu var. Ben bu mesleği çok eskiden Gaziantep'ten gelenlerin yanında öğrendim. Sonra kendim yapmaya başladım. Artık çırak bulmakta zorlanıyoruz. Şu anda çırak bulsanız bile mesleği öğrenmeden kaç lira vereceksiniz diye soruyor" dedi. 

Emekli olduğunu, ancak mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Hasan İlişik, "Şu anda vatandaşlar kilim dokuma için az da olsa sipariş veriyor. Eskiden olsaydı siparişlerden başımızı kaşıyacak zaman olmazdı. Şimdi çok farklı, teknolojiyle birlikte makinelerde dokunan halı ve kilimler yapılıyor. Ama bizim el dokuma kilimin değerini bilenler yine bize geliyor. Zor meslek ben de bunu seçtim, şimdi yapabildiğim kadar yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.


50 yıldır tezgahında kilim dokuyor
50 yıldır tezgahında kilim dokuyor
50 yıldır tezgahında kilim dokuyor
50 yıldır tezgahında kilim dokuyor
50 yıldır tezgahında kilim dokuyor
50 yıldır tezgahında kilim dokuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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