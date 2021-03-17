50 yıldır günlük tutuyor
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50 yıldır günlük tutuyor

17.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:42
50 yıldır günlük tutuyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 71 yaşındaki Fikret Bıçakçı, askerdeyken bir arkadaşından etkilenerek başladığı günlük yazmayı, 50 yıldır devam ettiriyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 71 yaşındaki Fikret Bıçakçı, askerdeyken bir arkadaşından etkilenerek başladığı günlük yazmayı, 50 yıldır devam ettiriyor. Her gün yaşadıklarını 50 yıldır günlüğe yazan ve onlarca defter bitiren Bıçakçı, ömrünün sonuna kadar günlük yazmaya devam edeceğini söyledi.

1970 yılında askere giden Fikret Bıçakcı askerlik hizmetini İstanbul'da tamamladı. Askerdeyken çavuş arkadaşının günlük yazmasından etkilenen Bıçakçı, vatani görevini tamamladıktan sonra her gün yaşadıklarını, hatıralarını ve anılarını kendisi de yazmaya başladı.

Geride kalan 50 yıl süre zarfında onlarca defter ve ajanda bitiren Fikret Bıçakçı tek bir günü bile atlamadan her gün günlük yazdı. Hayatında bir kez ameliyat olduğunu ve 3 gün hastanede kaldığını söyleyen Bıçakçı üç günlük sürede kendisi söyleyip bir yakınına yaşadıklarını yazdırdı.

Ölüm döşeğinde bile günlük yazdığını belirten Fikret Bıçakçı, "Askerdeyken arkadaşımdan etkilendim. Askerden dönüşte bende günlük tutmaya başladım. Her gün yazıyorum. Bazen de yazdıklarımı ve yaşadıklarımı okuyorum. Örneğin 20 yıl önce bugün ne yaşamışım ne olmuş günlükte hepsi yazıyor. Okuduğum ve yaşadığım olayların bazılarını beğenmiyorum. Ben bunu nasıl yapmışım diyorum. Ömrüm yettiğince de yazmaya devam edeceğim" dedi. - OSMANİYE

50 yıldır günlük tutuyor
50 yıldır günlük tutuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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