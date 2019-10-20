20.10.2019 16:24

- 50 yıl sonra öğrenciler öğretmenleriyle buluştu

İSTANBUL - 50 yıl sonra Pütürge Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu öğrencileri öğretmenleriyle buluştu. Buluşmada öğretmenler ve öğrenciler duygusal anlar yaşandı. Buluşmada, hatıra fotoğrafı da çektirdiler.

Pütürge Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu öğrencileri 50 yıl sonra öğretmenleriyle bir araya geldi. Fatih Cankurtaran Öğretmenevi'nde buluşan öğretmenler ve öğrenciler geçmişi yad ederek duygulu anlar yaşadı. Bazı öğrenciler ise çok sevdikleri öğretmenlerinin hayatını kaybetmesinden dolayı gözyaşı döktü. Öğrenciler birbirleriyle sohbet ederek anılarını tazelediler. Duygusal anların yaşandığı buluşmada öğrenciler hatıra fotoğrafı çekildi.

"50 yıl sonra bir araya gelmenin mutluluğunu kelimelerle ifade edemiyorum"

Öğrenci ve öğretmenleri bir araya getiren Musa Erbay, "Öğretmenlerimiz bizlere gerçekten anne-baba şefkati göstererek, kendi evlatlarından önde tutarak bizlere merhametleriyle bugün kendi ayakları üzerinde durmayı öğrettiler. İdealist bir eğitim sistemiyle gerçekten bizleri iyi yetiştirdiler. Arkadaşlarım ve öğretmenlerimle bir araya geliyorum. Gözyaşları sel gibi aktı. 50 yıl sonra bir araya gelmenin mutluluğunu kelimelerle ifade edemiyorum" diye konuştu.

Öğrencilerini görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden sınıf öğretmeni Meral Özkan, "Öğrencilerimi çok iyi gördüm. Aynı zamanda gelip biz ziyaret etmeleri ve bu organizasyonu gerçekleştirmeleri bizi çok mutlu etti. İnşallah birlikte yine bir araya gelip bu mutluluğu yaşarız. 1-2 saat önce görünce çok duygulandım. Aramızda olmayan öğrenci ve öğretmenlerimiz var. Çok güzel bir gündü" ifadelerini kullandı.

"Biz anne ve babalarımızdan uzaktık ama öğretmenlerimiz her şeyimizdi"

İlkokul öğretmenini görmenin en büyük hayali olduğunu dile getiren İsmail Hakverdi, "Yıllar önce hep özlemimizdi. Meral öğretmeni görmek en büyük hayalimdi. Kendisini birinci sınıftan itibaren verdiği bir ev adresi üzerinden ulaştık yıllar önce. İlkokul öğretmenimdir. Hayata onunla başladık. Okuduğumuz okul yatılı okul olduğu için anne ve babadan uzaktık. Bizim annemiz, öğretmenimiz, bize hayatı öğreten, bu günlere getiren Meral öğretmenimize borçlu olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

İlkokul öğretmenini kaybettiğini söyleyen Fatma İnan, "Yıllar sonra çok duygusal, çok anlamlı, çok güzel bir gün. Yeniden arkadaşlarımı gördüm. Çocukluk günlerim aklıma geldi. Aramızda olmayan öğretmenlerimize de ayrıca çok üzülüyorum. Özellikle de Şükrü hocama üzülüyorum. Şükrü öğretmenim çok muhteşem bir öğretmendi. Bizi sever, kollardı. Asla şiddet uygulamazdı. Bizim öğretmenlerimiz annemiz ve babamızdı. Biz anne ve babalarımızdan uzaktık ama öğretmenlerimiz her şeyimizdi" şeklinde konuştu.

Bugünlere öğretmenleri sayesinde geldiğini vurgulayan Şaban Mavuş, "Koşa koşa geldik. Meral öğretmenimizi gördük. Diğer öğretmenlerimizi gördük. Anne şefkatiyle, gayretiyle bizi bu günlere getirdiler. Emek verdiler. Bugün geldiğimiz noktayı, enerjimizi Meral öğretmenimizden aldık" diye konuştu.

Kaynak: İHA