50 yıl sonra köyüne dönen müteahhit elma bahçesi kurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

50 yıl sonra köyüne dönen müteahhit elma bahçesi kurdu

Babasının vefatının ardından yaklaşık 50 yıl önce ayrıldığı Kayseri'ye geri dönen müteahhit, atalarından miras kalan tarlaya diktiği yaklaşık 16 bin elma ağacıyla çiftçiliğe başladı.

21.08.2020 11:42 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:48

Babasının vefatının ardından yaklaşık 50 yıl önce ayrıldığı Kayseri'ye geri dönen müteahhit, atalarından miras kalan tarlaya diktiği yaklaşık 16 bin elma ağacıyla çiftçiliğe başladı.

Talas ilçesine bağlı eskiden köy olan Kamber Mahallesi'nden babası vefat edince kardeşleri ile ayrılan Tuncay Gökdemir (60), İstanbul, Ankara, Gaziantep'te kamu müteahhitliğinden emekli olduktan sonra doğduğu topraklara döndü.

Gökdemir, 50 yıl sonra döndüğü ata topraklarında kendisine miras kalan 100 dönümlük tarlaya 16 bin elma ağacı dikerek büyük bir meyve bahçesi kurdu.

Gökdemir, bir inşaat işi için gittiği Gaziantep'te, hayırsever bir avukatın çiftçilikle uğraştığı ve elde ettiği gelirle yardım yaptığı yaşamından etkilenerek memleketine dönüp, şehir hayatını terk etmeye karar verdiğini söyledi.

Mahallesindeki tarlaya uzman kişilerden de faydalanarak araştırma yaptırdığını ve elma ağacı diktirmek için karar verdiğini belirten Gökdemir, İzmir'de bir kooperatiften yaklaşık 15 bin elma fidanını alıp diktiğini anlattı.

"Toprağa olan sevgim, atalarıma saygım ve ülkeme olan sorumluluklarımın bilincinde memleketime dönüp ağaçları diktim." diyen Gökdemir, yaptığı işte risk görmediğini ve sekizinci senesinde hasat yaptığını ifade etti.

Gökdemir, çocukları olmadığını ve eşi ile beraber hayat mücadelesinde bir ömür geçirdiğini vurgulayarak, "Bu iş insanı mutlu ediyor ve doğa insanı rehabilite ediyor. Ben buraya yaklaşık 7 yıl içerisinde 16 bin ağaç diktim. Bunlardan 10 binini aktif hale getirdim. Diğer ağaçlar öldü." dedi.

Elmanın dışında üzüm, kayısı ve ceviz de diktiğini aktaran Gökdemir, 6 ay hasat yaptığını, aralık ayına yoğun şekilde çalıştığını dile getirdi.

"Yaklaşık 750 bin lira yatırım yaptık"

Eşinin şehir hayatını bırakıp, mahallesine dönmekte zorlandığını anlatan Gökdemir, her şeyini satıp döndüğü topraklarında eşinin de mutlu olduğunu, emekli maaşını dahi şehir merkezinden çekip gelmeyi istemediklerini vurguladı.

Gökdemir, kendilerine miras kalan tarlayı daha önce akrabalarına çocuklarının eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla ekmeleri için kullandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz hep iyi niyetli ve güzel insanlar olmaya gayret ettik kendimizce. Akrabamın çocuklarının okulu bitince ben bu işe başladım. Şimdi başka şekilde diğer insanlara yardım edebileceğimiz, hem ekonomik hem de zaman olarak daha aktif olabileceğimizi düşündüğümüz için buradayız. Memleketimize 50 yıl sonra döndük. Yaklaşık 750 bin lira yatırım yaptık. Burada çok mutluyuz. Buradaki 10 bin ağacın tam verime ulaşıldığında kapasitesi bin ton. Bu yıl ise 150-200 tonluk bir rekolte bekliyoruz."

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a da teşekkür eden Gökdemir, başkanın kırsal kalkınmaya önem verdiğini ve çiftçilere elinden gelen maddi manevi her desteği verdiğini sözlerine ekledi.

50 yıl sonra köyüne dönen müteahhit elma bahçesi kurdu

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı Güncel
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Cinsellik
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Mandzukic'e teklif götürdü Spor
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Mandzukic'e teklif götürdü
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı Dünya
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Güncel
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı Cinsellik
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
İstanbul'da panik anları! Hastanenin acil servis tavanı çöktü: 1 yaralı
İstanbul'da panik anları! Hastanenin acil servis tavanı çöktü: 1 yaralı
Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz tepkisi: Konsey, Yunanistan ve GKRY'nin esiri olduğunu bir kez daha teyit etti
Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz tepkisi: Konsey, Yunanistan ve GKRY'nin esiri olduğunu bir kez daha teyit etti
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hacı Bektaş Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Güven Oğuzhan Koç Demet Akalın Halit Ergenç
Spor Can Bartu Metin Oktay Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Samsun Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: 50 yıl sonra köyüne dönen müteahhit elma bahçesi kurdu - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 12:03:16. #1.14#
title