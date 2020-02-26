50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Mersin'de yakalandı
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50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Mersin'de yakalandı

Mersin'de 50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

26.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:58
50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Mersin'de yakalandı

'de 50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla sağma" suçundan 5 dosyadan 50 yıl hapis cezasına hükümlü ve hakkında yakalama emri bulunan G.G'nin kentte olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, yaptığı istihbari çalışma ve fiziki takip çalışma neticesinde hükümlüyü, İhsaniye Mahallesinde bulunan özel bir hastanenin önüne düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına aldı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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