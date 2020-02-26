50 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü Mersin'de yakalandı

26.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:20

Mersin'de 5 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş 50 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, polisin yaptığı çalışma sonrası yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma' suçundan 5 ayrı dosyadan 50 yıl hapis cezasına hükümlü yakalama emri ile aranan G.G. isimli şahıs, yürütülen istihbarı ve fiziki çalışmalar neticesinde, merkez Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, hakkında düzenlenen evrakı ile birlikte sevk edildiği Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA