50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı (3)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'nın Gemlik ilçesinde, yalnız yaşayan annesi Tülin Beygirci'yi 50 bıçak darbesiyle öldüren Berke Karasu, Gemlik ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından, adliyeye sevk edildi.
12.09.2019 19:40
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yalnız yaşayan annesi Tülin Beygirci'yi 50 bıçak darbesiyle öldüren Berke Karasu, Gemlik ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA