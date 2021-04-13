50 yaşındaki öğretmen korona virüse yenildi
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50 yaşındaki öğretmen korona virüse yenildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
50 yaşındaki öğretmen korona virüse yenildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir lisede görev yapan rehber öğretmen, 10 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir lisede görev yapan rehber öğretmen, 10 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Körfez Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde psikolojik danışmanlık görevi yapan Alaaddin Erkal (50), bir süre önce korona virüse yakalandı. Durumunun ağırlaşması üzerine Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Erkal, 10 gündür yoğun bakımda süren yaşam savaşını kaybetti. Hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Erkal, Körfez Asri Mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt'un da katıldığı cenaze namazı sonrasında Erkal, dualar ile defnedildi. - KOCAELİ

50 yaşındaki öğretmen korona virüse yenildi
50 yaşındaki öğretmen korona virüse yenildi
50 yaşındaki öğretmen korona virüse yenildi
50 yaşındaki öğretmen korona virüse yenildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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