50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 50 yaş üstü aşılama!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 50 yaş üstü aşılama!

50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 50 yaş üstü aşılama!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Koronavirüs Bilim Kurulu virüsle mücadelede son durumu değerlendirmek üzere bir kez daha toplandı. Peki, 50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 50 yaş üstü aşılama! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 50 yaş aşılama! Korona aşı randevu! Aşı randevusu al!

Koronavirüs Bilim Kurulu virüsle mücadelede son durumu değerlendirmek üzere bir kez daha toplandı. Peki, 50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 50 yaş üstü aşılama! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 50 yaş aşılama! Korona aşı randevu! Aşı randevusu al!

50 YAŞ ÜZERİ NE ZAMAN AŞILANACAK?

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu virüsle mücadelede son durumu değerlendirmek üzere bugün bir kez daha toplandı. Toplantı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulunarak 50 yaş üstü vatandaşların 1 Haziran'dan itibaren aşılanacağını söyledi.

İşte Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları:

"Aşı tedarikinin en sıkıntılı olduğu günlerde bu konuda hızlı adımlar attık. Dünyanın en hızlı aşılama çalışmalarından birini yürüttük. Aşı üretmeyen ülkelerde en hızlı aşı tedarik eden ülkelerden biriyiz. 50 yaş üstüne aşılama 1 Haziran'da başlıyor.

Haziran ayında 30 milyon doz tedarik edilecek aşının ilk partisi bugün ulaştı. Önümüzdeki hafta 5 milyon doz aşı daha ülkemize gelecek. Bunlara ek olarak Sputnik aşısının temini için devredeyiz. 50 milyon doz Sputnik aşısı için anlaşma imzaladık. Böylece nüfusumuzun 3 katı kadar aşı için anlaşma sağladık." ifadelerine yer verdi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ebru Gündeş Hülya Avşar Seren Serengil
Spor Ali Koç Gervinho Burak Yılmaz Lukas Podolski Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 50 yaş üstü aşılama! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 11:29:57. #1.16#

title