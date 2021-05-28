50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 50 yaş üstü aşılama!

Koronavirüs Bilim Kurulu virüsle mücadelede son durumu değerlendirmek üzere bir kez daha toplandı. Peki, 50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 50 yaş üstü aşılama! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 50 yaş aşılama! Korona aşı randevu! Aşı randevusu al!

Koronavirüs Bilim Kurulu virüsle mücadelede son durumu değerlendirmek üzere bir kez daha toplandı. Peki, 50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 50 yaş üstü aşılama! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 50 yaş aşılama! Korona aşı randevu! Aşı randevusu al!

50 YAŞ ÜZERİ NE ZAMAN AŞILANACAK?

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu virüsle mücadelede son durumu değerlendirmek üzere bugün bir kez daha toplandı. Toplantı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulunarak 50 yaş üstü vatandaşların 1 Haziran'dan itibaren aşılanacağını söyledi.

İşte Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları:

"Aşı tedarikinin en sıkıntılı olduğu günlerde bu konuda hızlı adımlar attık. Dünyanın en hızlı aşılama çalışmalarından birini yürüttük. Aşı üretmeyen ülkelerde en hızlı aşı tedarik eden ülkelerden biriyiz. 50 yaş üstüne aşılama 1 Haziran'da başlıyor.



Haziran ayında 30 milyon doz tedarik edilecek aşının ilk partisi bugün ulaştı. Önümüzdeki hafta 5 milyon doz aşı daha ülkemize gelecek. Bunlara ek olarak Sputnik aşısının temini için devredeyiz. 50 milyon doz Sputnik aşısı için anlaşma imzaladık. Böylece nüfusumuzun 3 katı kadar aşı için anlaşma sağladık." ifadelerine yer verdi.