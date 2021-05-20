50 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? 50 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? 50 yaş üstü aşı takvimi 2021

Korona virüs aşı programında sıra gittikçe alt yaş gruplarına geliyor. 50 yaş üstü vatandaşlar "50 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? 50 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? 50 yaş üstü aşı takvimini merak ediyor. Yine aşı tedariğine dair sorular da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte aşılama sürecine dair merak edilenler...

Sağlık Bakanlığının 55 yaş üstü aşılamanın başladığını açıklaması üzerine en çok merak edilen şeylerden biri 50 yaş üstü aşılamanın ne zaman başlayacağı oldu. Yaş sırası ve görevliler için belirlenen tarihler ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik.İşte 50 yaş üstü aşılama takvimi detayları...

50 YAŞ ÜSTÜ AŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

40 yaş ve 50 yaş üstünün ne zaman aşı olacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Ocak ayında başlayan süreçte toplamda şu ana kadar 26.974.718 kişi aşılandı. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenleri aşı programına alınmıştı. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenleri için aşı randevusu açıldı.

Tedarik süreciyle eş zamanlı olarak tüm öğretmenler ve okul çalışanları aşılarını yaptıracak. 50 yaş üstü bireyler de bu aşamada aşılanacak. Ancak bu yaş grubu için henüz tarih belli olmadı. Öte yandan Sağlık Bakanı Koca 40 yaş üstü için ise, "En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimiz ifade etmek istiyorum." dedi.

Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri),gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.),taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.

Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak. Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak. Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

Türkiye'de Covid-19 aşılama çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından risk faktörü göz önünde bulundurularak belirlenen kesimlere aşılama yapılırken, son olarak 50 yaş üstü aşılamanın başladığı duyuruldu.

Covid-19 aşılama sürecinde Türkiye'de geride kalan dönemde toplamda 26 milyon 974 bin 718 kişi aşılanırken, aşılama sırası 50 yaş üstü ve öğretmenlere geldi. Şu anda tüm ilköğretim öğretmenleri aşı programına dahil edilmiş durumda. Ayrıca 40 yaş üstü tüm branş öğretmenleri de aşı randevusu alarak Covid-19 aşısı olabiliyor. 50 yaş üstü aşılamanın başlayacağının duyurulmasına rağmen bu yaş grubunun hangi tarihten itibaren aşı olabileceği bilgisi ise henüz açıklanmadı. Yakın zamanda bu grupta yer alan vatandaşların da aşılamalarının başlayacağı düşünülüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde aşı çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, haziran sonunda 40 yaş üstü aşılama çalışmalarının başlayacağını duyurmuştu.

Covid-19 aşı sürecinde ilk ve ikinci grubun ardından kronik hastalıkları olanlar, 40-49 yaş grubu ve 30-39 yaş grubunun aşılanması planlanıyor. Son olarak ise 18-29 yaş grubunun aşılaması yapılacak.

Aşı randevusu nasıl alınır?

e-Nabız üzerinden aşı sırası öğrenilirken, aşı randevusu ise MHRS sisteminden alınabiliyor. Aşı sırası gelen vatandaşlar, MHRS sistemine T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yaparak aşı için gün alabiliyor.

Yapılan aşı sayısı 1.5 milyarı geçti: Türkiye 9. sırada

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı bugüne dek 1 milyar 500 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

COVID-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 421 milyon 990 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken, onu 273 milyon 550 bin ile ABD, 183 milyon 820 bin ile Hindistan, 56 milyon 990 bin ile İngiltere, 53 milyon 620 bin ile Brezilya, 40 milyon 80 bin ile Almanya, 29 milyon 15 bin ile Fransa, 27 milyon 920 bin ile İtalya, 26 milyon 657 bin ile Türkiye, 24 milyon 90 bin ile Rusya, 23 milyon 300 bin ile Meksika, 22 milyon 920 bin ile Endonezya, 22 milyon 310 bin ile İspanya, 18 milyon 810 bin ile Kanada, 16 milyon 570 bin ile Şili, 15 milyon 880 bin ile Polonya, 11 milyon 490 bin ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 11 milyon 420 bin ile Suudi Arabistan, 11 milyon ile Fas ve 10 milyon 530 bin ile İsrail izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken, uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede her 100 kişiye düşen doz sayısı 133,77.

Bu ülkeyi 121,66 doz ile İsrail, 116,17 ile BAE, 114,23 ile San Marino, 96,31 ile Malta, 87,56 ile Bahreyn, 86,69 ile Şili, 83,95 ile İngiltere, 83,10 ile Maldivler, 82,50 ile ABD, 77,27 ile Macaristan, 74,56 ile Moğolistan, 71,96 ile Katar, 67,61 ile Uruguay, 66,09 ile Monako, 62,48 ile Butan, 59,91 ile Sırbistan, 59,70 ile İzlanda ve 49,83 ile Kanada takip etti.

Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 26 milyon 657 bin 353 doz COVID-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken, her 100 kişiye düşen aşı sayısı 30,77 oldu. 15 milyon 262 bin 290 kişiye ilk doz, 11 milyon 395 bin 63 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen COVID-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 164 milyon 353 bini aşarken, virüs nedeniyle 3 milyon 406 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.