50 yaş aşılama ne zaman başlayacak? Aşı sıram geldi mi?

Korona virüsle mücadelede aşılama süreci Ocak ayında başladı. Yaş gruplarına ve meslek grubu önceliğine göre aşılama yapılırken 50 yaş aşılama ne zaman başlayacak, sorusunun cevabı merak edildi. Peki, 65 yaş aşılama ne zaman başlayacak?

Covid-19 Aşı sırası araştırılıyor. Aşılama çalışmalarında yaş grupları ve risk grupları belirleyici etmen olarak kabul edildi. Peki, 50 yaş aşılama ne zaman başlayacak? Aşı sıram geldi mi? İşte merak edilen soruların cevapları!

65 YAŞ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşı takvimi 4 aşamada yapılacak. Şuan 1. aşamadaki grup aşılanıyor.

1. Aşama A Grubu: A grubunda bulunan sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) aşılandı.

1.Aşama B Grubu: Şimdiye kadar 90 yaş ve üstü, 85-89 yaş arası, 80-84 yaş arası ve 75-79 arası vatandaşların aşılama süreci başladı. 70-74 arası vatandaşların aşılama işlemleri bittikten sonra 65-69 yaş arası vatandaşlar aşılanacak. Bu aşamandan sonra 2. Aşılama grubuna geçilecek.

2. Aşamada Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kritik görevlerdeki kişiler, Zabıta/ özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, Cezaevleri, Eğitim Sektörü, Gıda Sektörü ve Taşımacılık sektöründe çalışanlar aşılandıktan sonra merakla beklenen 50-64 yaş arası vatandaşların aşılanmasına başlanacak.

En yaygın semptomlar:

ateş

kuru öksürük

yorgunluk

daha seyrek görülen semptomlar:

ağrı ve sızı

boğaz ağrısı

ishal

konjunktivit

baş ağrısı

ltat alma veya koku duyusunun kaybı

ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi