50 yaş altı ne zaman aşı olacak? 50 yaş altı aşılıma takvimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

50 yaş altı ne zaman aşı olacak? 50 yaş altı aşılıma takvimi

50 yaş altı ne zaman aşı olacak? 50 yaş altı aşılıma takvimi
Haberler.com - Haberler | Gündem

Türkiye'de aşılama çalışmaları devam ediyor. Son bilim kurulu toplantısında haziran ayında aşılamanın daha da hızlanacağını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarının ardından pek çok aşı sırasını merak ediyor. Peki, 50 yaş üstü aşılama ne zaman? 50 yaş üstü aşılama başladı mı, ne zaman aşılanacak? 40 yaş aşılama ne zaman? İşte detaylar...

Türkiye'de aşılama süreci devam ediyor. Sinovac ve Biontech aşıları yapılmaya devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haziran ayında aşılamanın daha da hızlanacağını duyurdu. Kademeli olarak yaş gruplarına uygulanan aşılarda sırada hangi grubun olduğu merak ediliyor. Peki, 50 yaş üstü aşılama ne zaman? 50 yaş üstü aşılama başladı mı, ne zaman aşılanacak? 40 yaş aşılama ne zaman? İşte detaylar...

40 yaş ve 50 yaş üstünün ne zaman aşı olacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Ocak ayında başlayan süreçte toplamda şu ana kadar 27.843.360 kişi aşılandı. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenleri aşı programına alınmıştı. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenleri için aşı randevusu açıldı.

50 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?

Bakan Koca, ''1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Hazirandan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır.'' dedi. 50 yaş altı aşılama için ise henüz bir açıklama yok.

AŞI SIRASI KİMDE?

Öğretmenler dışında Milli Savunma, Adalet ve İçişleri Bakanlığı mensupları, kritik görevlerde çalışanlar, zabıta, cezaevleri, gıda ve taşımacılık sektöründekiler de aşılanmaya başladı. Yeni hedef, eylül ayına kadar 18 yaşa en az bir doz aşı yapmak. 50-54 yaş aşılama tamamlandıktan sonra artık yeni bir aşamaya geçilecek. Bu grupta kronik hastalığı olan 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaş arası kişiler olacak. Ardından da hastalığı olmayan 40-49 yaş arası bireyler, 30-39 yaş arasındakiler, 18-29 yaş arası kişiler aşılanacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Hülya Avşar Aslı Bekiroğlu
Spor Arda Turan Şenol Güneş Ergin Ataman Merih Demiral Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
50 yaş altı ne zaman aşı olacak? 50 yaş altı aşılıma takvimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 12:28:40. #1.16#

title