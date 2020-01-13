50 uyuşturucu hapla yakalandılar
ADIYAMAN'da, üzerlerinde uyuşturucu hap bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
13.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:26
ADIYAMAN'da, üzerlerinde uyuşturucu hap bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Mustafa G. ve Mikail G.'yi durdurdu. Üzerleri aranan ikilinin ceplerinde, toplam 50 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: DHA