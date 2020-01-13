50 uyuşturucu hapla yakalandılar

50 uyuşturucu hapla yakalandılar

ADIYAMAN'da, üzerlerinde uyuşturucu hap bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

13.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:26
50 uyuşturucu hapla yakalandılar

ADIYAMAN'da, üzerlerinde uyuşturucu hap bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl ekipleri, şüphe üzerine Mustafa G. ve Mikail G.'yi durdurdu. Üzerleri aranan ikilinin ceplerinde, toplam 50 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 


Kaynak: DHA
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