50. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı Açıldı

Mısır'da bu yıl 50'ncisi düzenlenen Uluslararası Kahire Kitap Fuarı, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından açıldı.

Başkent Kahire'deki Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara 35 ülke katılıyor.

Afrika'dan 10, Asya'dan 16, Avrupa'dan 7 ve Kuzey Amerika ile Güney Amerika'dan 1'er ülkenin katıldığı fuarda, Mısır'dan 579 ve yabancı ülkelerden ise 170 yayınevinin standı bulunuyor.

Arap Birliği onur konuğu

Fuarın bu yılki onur konuğu Arap Birliği olurken, Mısır Kültür Bakanlığı, merhum yazar Dr. Servet Ukaşe ile Suheyr el-Kalamavi'yi bu yılın yazarları olarak belirledi.

Ziyaretçiler için yarın açılacak fuar 5 Şubat'a kadar devam edecek.

İlki 1969'da düzenlenen Uluslararası Kahire Kitap Fuarı, yazar, şair ve düşünürlerin katıldığı toplantılara da ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA