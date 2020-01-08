50 uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı

08.01.2020 12:57 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:57

SABIHA Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün sabah saatlerinde özel bir havayolu şirketinin yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından, havalimanının uçuş trafiğine kapalı olduğu saatlerde 50 uçağın İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği ve hizmet verildiği açıklandı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, meydana gelen kaza sonrası yaklaşık 20 saat uçuşlara kapatıldı. Bu süre zarfında İstanbul Havalimanı olumsuz hava koşulları altında sorunsuz bir şekilde operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon ile ilgili İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından şu açıklama yapıldı.

"İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uçuşlara kapatıldığı süre boyunca (7 Ocak 2020 saat 10.00'dan 8 Ocak 2020 saat 06: 00'a kadar) başarılı bir operasyona ev sahipliği yaparak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen (divert) 50 uçağa hizmet verdi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan ancak pistin kapalı olması sebebiyle yönlendirme yapmadan (divert yapmadan) İstanbul Havalimanı'ndan gidiş seferi düzenleyen uçuş sayısı ise 50 olarak gerçekleşti." denildi.

TOPLAM 187 BİN YOLCU İSTANBUL HAVALİMANINI KULLANDI

Dün İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen toplam uçuş ve yolcu sayılarının da paylaşıldığı verilere göre, iç ve dış hat olmak üzere gelen uçuş sayısı 631 giden uçuş sayısı 563 olmak üzere toplam bin 194 sefer gerçekleştirildi. Gelen yolcu sayısı 95 bin 060, giden 92 bin 125 kişi olmak üzere toplam 187 bin 185 kişi havalimanını kullandı.

Kaynak: DHA

- İstanbul