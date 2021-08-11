50 torunu olan Hediye Nine, traktörle gelip aşısını yaptırdı
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50 torunu olan Hediye Nine, traktörle gelip aşısını yaptırdı

50 torunu olan Hediye Nine, traktörle gelip aşısını yaptırdı
Demirören Haber Ajansı / Levent Boztepe - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde 10 çocuk ve 50 torunu olan Hediye Arıyurdu (94), traktörle ilçe merkezine gelerek aşı oldu.

DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde 10 çocuk ve 50 torunu olan Hediye Arıyurdu (94), traktörle ilçe merkezine gelerek aşı oldu. Arıyordu, "Herkes aşısını yaptırsın" dedi.

Çüngüş ilçesinin kırsal Balcılar Mahallesi'nde yaşayan Hediye Arıyurdu, bir yakının traktörüyle ilçe merkezine gelerek koronavirüs aşısını yaptırdı. Aşı olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Arıyurdu, "Çünkü torunlarımı, torunlarımın çocuklarını gönül rahatlığıyla sevip, öpebilmek istiyorum. Herkes aşısını yaptırsın, Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

'HERKESE ÖRNEK OLMASI GEREKİR'İlçe Kaymakamı Tuncay Kaldırım da Hediye Arıyurdu'nun herkese örnek olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Hediye ninemize örnek davranışı için çok teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'ın ilçeleri arasında en yüksek aşılanma oranına sahip ilçeyiz. Gece gündüz demeden sahada aşılama çalışmalarına katılıyorum. Bunun karşılığını böyle güzel bir sürprizle almak bizleri mutlu etti. Bu salgın hastalıktan ancak aşı olarak kurtulabiliriz. Hediye ninemizin uzaktan gelip aşısını yaptırmasının tüm aşı karşıtlarına örnek olmasını diliyorum."


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50 torunu olan Hediye Nine, traktörle gelip aşısını yaptırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent Boztepe

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