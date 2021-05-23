BURSA 50 TL İÇİN KAVGA ETTİĞİ KARDEŞİNİN, ARKADAŞINI VURDU
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BURSA 50 TL İÇİN KAVGA ETTİĞİ KARDEŞİNİN, ARKADAŞINI VURDU

BURSA 50 TL İÇİN KAVGA ETTİĞİ KARDEŞİNİN, ARKADAŞINI VURDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, Berkay D. (26), istediği 50 TL'yi vermeyen kardeşi Ferdi D. (24) ile kavga etti.

BURSA'da, Berkay D. (26), istediği 50 TL'yi vermeyen kardeşi Ferdi D. (24) ile kavga etti. Berkay D.'nin tabancayla açtığa ateşte, kavgayı engelemeye çalışan kardeşinin arkadaşı Kürşat Teber (31) bacağından vuruldu. Berkay D. kaçarken, yaralı Teber, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Değirmenlikızık Mahallesi 4'üncü Şahin Sokak'ta meydana geldi. Berkay D., iddiaya göre kardeşi Ferdi D.'den 50 TL borç istedi. Ferdi D. parayı vermeyince, ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ferdi D.?nin arkadaşları, kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada Berkay D., belinden çıkardığı tabancayla kardeşinin arkadaşlarına 5 kez ateş etti. Merminin sol bacağına isabet ettiği Kürşat Teber, yaralandı. Teber kanlar içinde kalırken, Berkay D., kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Teber, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Teber'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan Berkay D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polise ağabeyinden şikayetçi olduğunu söyleyen Ferdi D., "Bunun umudu falan yok, bu eceline susamış. Biri bir yerde ağabeyimi vurur böyle giderse" diye konuştu.

BURSA 50 TL İÇİN KAVGA ETTİĞİ KARDEŞİNİN, ARKADAŞINI VURDU
BURSA 50 TL İÇİN KAVGA ETTİĞİ KARDEŞİNİN, ARKADAŞINI VURDU
BURSA 50 TL İÇİN KAVGA ETTİĞİ KARDEŞİNİN, ARKADAŞINI VURDU
BURSA 50 TL İÇİN KAVGA ETTİĞİ KARDEŞİNİN, ARKADAŞINI VURDU
BURSA 50 TL İÇİN KAVGA ETTİĞİ KARDEŞİNİN, ARKADAŞINI VURDU
BURSA 50 TL İÇİN KAVGA ETTİĞİ KARDEŞİNİN, ARKADAŞINI VURDU
BURSA 50 TL İÇİN KAVGA ETTİĞİ KARDEŞİNİN, ARKADAŞINI VURDU
BURSA 50 TL İÇİN KAVGA ETTİĞİ KARDEŞİNİN, ARKADAŞINI VURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BURSA 50 TL İÇİN KAVGA ETTİĞİ KARDEŞİNİN, ARKADAŞINI VURDU - Haberler
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