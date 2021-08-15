50 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şüpheli yakalandı
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50 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şüpheli yakalandı

50 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de hırsızlık başta olmak üzere 50 suçtan kaydı bulunan S.P. (15), yakalandı.

OSMANİYE'de hırsızlık başta olmak üzere 50 suçtan kaydı bulunan S.P. (15), yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsılık Büro Amirliği ekipleri, 17 Haziran-5 Ağustos tarihleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak ve Yunus Emre Mahalleleri ile Dervişli köyünde meydana gelen elektrikli bisiklet, motosiklet ve bisiklet hırsızlıkları olayları ile ilgili çalışma başlattı. Bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin daha önce 28'i hırsızlık olmak üzere toplam 50 suçtan kaydı bulunan S.P. olduğunu tespit etti. Fiziki takibe alınan S.P., Yunus Emre Mahallesi ara sokaklarında motosiklet ile kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı. Emniyetteki ifadesinde, çaldığı araçları ismini bilmediği kişilere sattığını söyleyen S.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


50 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şüpheli yakalandı
50 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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