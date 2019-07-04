"50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabı dünyanın "en iyisi" seçildi

Balıkesir'in yöresel peynirlerinin kayıt altına alındığı "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabı, Dünya Yemek Kitapları Yarışmasında (Gourmand World Cookbook Awards 2019) birinci oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UNESCO Gastronomi alanında yaratıcı şehir unvanına sahip Çin'e bağlı Özerk Yönetim Bölgesi Makao'da gerçekleştirilen yarışmada Türkiye'yi temsil eden "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabı, "peynir ve süt" kategorisinde, Almanya, Kanada ve Fransa'nın da bulunduğu 12 finalist arasından dünyanın en iyisi seçildi.

Üç yıl önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmayla Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber tarafından araştırma, gezi, inceleme çalışmaları gerçekleştirilerek kaleme alınan kitap, birinci olmasının ardından "winner" etiketiyle basılmaya hak kazandı.

Kitapta, Balıkesir'in süt ürünlerindeki kültür ve gelenekleri, köklü geçmişi ile peynir zenginliği kayıt altına alındı. Bu yönüyle kentin kültür mirası niteliğinde olan kitapta, tarihte yok olmaya yüz tutmuş peynir çeşitlerinin incelemesi de yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kitabın yazarı Berrin Bal Onur, Gurur verici bir olaya şahitlik ettiklerini belirterek, "Peynir ve süt kategorisinde en iyi kitap ödülünü aldık. Aynı zamanda Türkiye için çok önemli bir temsiliyet oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kitabın bir diğer yazarı Neşe Biber de kitapta kentin güzelliklerini yansıtma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Biber, kitabın Balıkesir sınırlarını aşıp dünyaya yayılacağını anlatarak, "Çok yakında İngilizce baskısıyla uluslararası platformlarda yer alacak. Ülkemiz, Balıkesir ve kendi adımıza çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA