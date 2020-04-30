50 paket bonzai ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

Samsun'da bir otomobilde 50 paket halinde 1 kilo 101 gram bonzai ile yakalanan zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da bir otomobilde 50 paket halinde 1 kilo 101 gram bonzai ile yakalanan zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada 50 paket halinde 1 kilo 101 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri olayla bağlantılı olarak 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan F.Ö., S.Y., F.Ü. ve E.E., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.Ö., S.Y. ve F.Ü. ise "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA