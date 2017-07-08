50 Öğrencinin Alınacağı Bölüme Bin 236 Başvuru

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu için açılan 50 öğrenci kontenjanı için bin 236 aday sınava girdi.



Okula alınacak 25 erkek, 20 kadın ve 5 milli sporcu olmak üzere 50 kişi arasına girmek isteyen bin 236 aday, üniversite kampüsünde bulunan spor salonunda oluşturulan test bataryalarında özel yetenek sınavına alındı.



Bitirme zamanının uluslararası testlerde kullanılan elektronik bir kronometre ile ölçüldüğü ve 5 farklı istasyondan oluşan sınavda koordinasyon testi ile öğrenci adaylarının beceri, çabukluk ve hareketliliği ölçüldü.



Sınavların sonucu ise adayların YGS puanı, orta öğretim başarı puanı ve koordinasyon parkurundan alacağı puanlar hesaplanarak belirlenecek.



Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Günay Özbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite stadyumunun ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını, futbol FIFA-UEFA kriterlerine uygun olduğunu ve atletizm pistinin de IAAF Class 2 sertifikasına sahip olduğunu söyledi.



Özbay, "Üniversitemizde bu denli kaliteli tesislerin, okulumuzun ve alanında uzman birçok akademisyenimizin bulunması okulumuza olan ilgiyi her zaman canlı tutmuştur." dedi.



Kimsenin kafasında soru işareti kalmaması için özel yetenek sınavı görüntülerinin internet üzerinden canlı yayınla verildiğini belirten Özbay, "Öğrencilerin kameralı ortamlarda gönül rahatlığı ile sınavlara girmelerine dikkat ediliyor. Sizler aracılığıyla aday öğrencilerimize başarılar diliyor, sonuçların şimdiden üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." di·ye konuştu.