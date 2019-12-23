: 50 milyoncu yolcuya hediyeleri cumhurbaşkanı erdoğan verdi

23.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:36

NİSAN ayı itibariyle tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nı 50 milyoncu yolcu olan Kerem Kobanbay ve ailesi hediyelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Ailesi ile birlikte New York'a giden Ekrem Kobanbay ve ailesi İstanbul Havalimanı'nda büyük bir sürprizle karşılaştı. İstanbul Havalimanı'nın 50 milyoncu yolcusu olan Kobanbay ailesi için bir tören düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve havalimanı yetkilileri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tören öncesi aile ile bir süre sohbet ederken, Kerem Kobanbay'ın küçük kızı Bade Kobanbay'ın elini öptü. Kobanbay ailesine hediye olarak 4 kişilik 1 yıl içerisinde kullanılmak üzere gidiş-dönüş yurtdışı bilet ve İGApass kartlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Kaynak: DHA

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