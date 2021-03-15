50 Milyon TL'lik dorse vurgunu
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50 Milyon TL'lik dorse vurgunu

15.03.2021 13:02 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:36
50 Milyon TL'lik dorse vurgunu

Çalıntı ve hacizli olan tır dorselerinin şase numaralarını değiştirerek satışa sunan ve toplam 50 Milyon TL'lik vurgun yapan çete çökertildi.

Çalıntı ve hacizli olan tır dorselerinin şase numaralarını değiştirerek satışa sunan ve toplam 50 Milyon TL'lik vurgun yapan çete çökertildi.

6 ilçede düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Polisin tır dorsesi operasyonu kameralara yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri dorseleri çalınan kişilerin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, İstanbul'da paravan şirket kurup çalıntı ve tescil kayıtlarında hacizli olan tır dorselerini tespit edip satın alan ve dorselerdeki saşe numaralarını 'change' adı verilen yöntemle değiştirip satarak toplam 50 Milyon TL vurgun yaptıkları öne sürülen kişileri tespit etti. Ekipler 4 aylık teknik ve fiziki takip ile İstanbul merkezli Adana, Mersin, Gaziantep, Antalya ve Konya'da 20 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan gazetecilere konuşan Dorse Firma Avukatı Serdar Akbulut; "Yaklaşık yedi ay önce bizimde katılımımızla başlatılan soruşturmada, 50 milyon lira ve örgüt çökertilmiş bulunuyor. Uzun zamandır mücadele ettiğimiz bir konunun ilk defa bu kadar geniş kapsamlı ele alındı. Rehinli ya da hacizli araçların yasa dışı yollarla değiştirilerek şase numaraları, sahte fatura ve bilgilerle yeniden piyasa sürülmesi şeklinde gelişen bu süreçte hem üretici firmalar, hem finans firmaları, hem de iyi niyetli satın alan üçüncü kişiler, çok ciddi zararlar görmekteydi. Emniyet güçlerinin başarılı operasyonu ile dileriz bir başlangıç ve son olur. Bundan sonrasında süreç, hem kamuoyunun bilgilenmesiyle ve aydınlanması ile herkes için açık şekilde yürür. Bundan sonra merdiven altında üretim yapan, hem kamuya zarar veren bu tarz örgütlerin ortadan kalkması hepimizin umududur" dedi.

2 Bin 500 kadar çalıntı dorsemiz var

Treyler Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Göktan Güçlü ise; "Bugün burada olmamızın sebebi, 10 yıldır verdiğimiz amansız mücadelenin ilk safhasını tamamlamış olması. Çok fazla dorse hırsızlığı yaşanıyor, 2 bin 500 kadar daha 'change' dediğimiz sahteciliğe maruz kalmış dorse olduğunu tahmin ediyoruz. Bunlarında bu operasyonlar sonucunda ele geçireleceğine inanıyoruz" dedi. Ayrıca dernek Avukatı Serdar Akbulut ise; "Bundan yaklaşık yedi ay önce bizimde katılımımızla başlatılan soruşturmada, 50 milyon lira ve örgüt çökertilmiş bulunuyor. Uzun yıllardır uğraşılan mücadele edilen bir konunun ilk defa bu kadar geniş kapsamlı ele alınmasıydı. Rehinli ya da hacizli araçların yasa dışı yollarla 'change' edilerek şase numaraları değiştirilerek, sahte fatura ve bilgilerle yeniden piyasa sürülmesi şeklinde gelişen bu süreçte hem üretici firmalar, hem finans firmaları, hem de iyi niyetli satın alan üçüncü kişiler, çok ciddi zararlar görmekteydi. Emniyet güçlerinin başarılı operasyonu ile dileriz bir başlangıç ve son olur. Bundan sonrasında süreç, hem kamuoyunun bilgilenmesiyle ve aydınlanması ile herkes için açık şekilde yürür. Bundan sonra merdiven altında üretim yapan, hem kamuya zarar veren bu tarz örgütlerin ortadan kalkması hepimizin umududur" ifadelerini kullandı.

Operasyon anı kameralar yansıdı

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin şüphelileri gözaltına alma anı ve şüphelilerin çalıntı tır dorsesini teslim alma anı polis kameralarına saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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